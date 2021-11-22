Россия угрожает 24 ноября перекрыть газ Молдове

В понедельник, 22 ноября, Молдова не оплатила поставки газа, в связи с чем Россия может остановить поставки этого энергоносителя. Об этом сообщает Интерфакс.

"Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, контракт на поставку газа был подписан практически на условиях Молдовы, но с условием своевременного осуществления текущих платежей за поставки.

Напомним, на основании заключенного соглашения предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газ" продлен на пять лет по формуле цен, предложенной молдавской стороной. Стороны достигли принципиальной договоренности по аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдова-Газ", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.

Поставки газа по новому контракту начались 1 ноября 2021 года. При этом, по информации российской компании, долг "Молдова-Газ" перед "Газпромом" составлял 433 млн долларов за газ, а с учетом просроченных платежей — 709 млн долларов.

До начала поставок российского газа Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Его пообещали вернуть, "когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления".

Эта страна имеет четыре точки, через которые может получать газ: три из них на границе с Украиной и одна — на границе с Румынией.

Проблема заключается и в том, что биржевые цены на газ на европейском хабе TTF в последнее время превышают отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.

В связи с кризисом в энергетической сфере Молдова была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. А для сокращения потребления природного газа в стране решили использовать мазут из государственных резервов.