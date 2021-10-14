В Молдове из-за дефицита газа решили отапливать мазутом

13 октября в Республике Молдова объявили о принятии мер для энергетической безопасности страны и готовят соответствующие переговоры с Украиной и Румынией.

Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (CSE), передает ZdG.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Спину, члены CSE решили использовать мазут из государственных резервов для сокращения потребления природного газа.

Кроме этого, чиновники решили обязать местного поставщика электроэнергии Energocom оказывать услуги для закупки природного газа на рынках Украины и Румынии.

Читайте также: Цены на газ в Европе снизились до 1045 долларов за тысячу кубометров

Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям она попросит проверить все запасы природного газа у компаний сектора и проинспектировать все возможности.

По ее словам, власти также готовят альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

"Переговоры с "Газпромом" продолжаются. Они непростые по объективным причинам... Мы хотим продления контракта на тех условиях, которые существовали ранее. У наших партнеров по переговорам другие требования и ожидания, и я верю, что многие вещи будут прояснены в ближайшую неделю. В то же время, мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией. Ясно одно: у нас не закончится природный газ. Проблема в цене, которую мы заплатим", — заявила премьер.

Напомним, Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хочет заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.