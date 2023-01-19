Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання

Уряд Сербії під час засідання 19 січня прийняв рішення направити в Україну гуманітарну допомогу. Белград передасть першочергове обладнання для підтримки енергосистеми країни. Про це повідомило сербське видання Dnevnik.

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Все обладнання передається як "подарунок", заявили в Міністерстві енергетики.

Проте в яких об'ємах Україна отримає таку гуманітарну допомогу від Сербії, наразі не повідомляється.

Напередодні цього президент Сербії Александар Вучич зазначив, що його країна не може підтримати вторгнення Росії в Україну й визнає Крим і Донбас українськими територіями.

"Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і так буде завжди", – сказав він.

Нагадаємо, що Сербія приєдналасядо санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України, але проти самої РФ Белград вирішив не вводити жодних обмежень. Натомість Сербія домовилася з Росією про постачання газу за "дуже вигідною ціною".

Сербія також не підтримала Україну зброєю, а у Москві Белград вважався партнером, якщо не союзником.