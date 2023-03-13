Міністр економіки Сербії закликав запровадити санкції проти Росії

Міністр економіки Сербії Раде Башта заявив про необхідність якнайшвидше запровадити санкції проти Росії.

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Про це Башта написав на своїй особистій сторінці в Instagram.

"Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти Росії, й це стає все більш нестерпним. Як міністр економіки, я не можу прийняти те, як багато тиску чиниться на президента, Александара Вучича, а ми мовчимо", – заявив сербський урядовець.

За його словами, сербський уряд не запровадив санкцій проти РФ тому, що сподівався, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів".

Заяву Башти вже засудила партія "Об’єднана Сербія", яка перебуває в урядовій коаліції із Сербською прогресивною партією Вучича. Її лідер Драган Маркович заявив, що війну в Україні потрібно закінчувати за столом переговорів. А запровадження санкцій проти Росії, мовляв, бойові дії зупинити не допоможе.

Декілька днів тому сербський президент Александр Вучич заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії.

Нагадаємо, Сербія навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжила співпрацювати з країною-агресоркою. Зокрема, у травні 2022 року президент Сербії Вучич повідомив про обговорення з Путіним нового контракту на постачання газу із РФ.

При цьому Вучич підтримує територіальну цілісність України, про що заявляв у січні 2023 року. Того ж місяця уряд Сербії прийняв рішення направити в Україну гуманітарну допомогу у вигляді обладнання для підтримки енергосистеми.