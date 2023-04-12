Сербія погодилася озброїти Україну - документ розвідки США

Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Проте, згідно з секретним документом Пентагону країна погодилася постачати зброю Києву або вже надіслала її.

Документ, у якому викладено відповіді європейських урядів на запити України про військову підготовку та зброю, був серед десятків секретних документів, опублікованих в Інтернеті останніми тижнями, повідомляє Reuters

У документі, який називається "Європа. Відповідь на поточний російсько-український конфлікт" у формі діаграми перелічено позиції 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

Зазначається, що згідно з діаграмою, Сербія відмовилася навчати українстких військових, але зобов’язалася надіслати летальний зброю або вже надала його. Також було зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи Secret і NOFORN, що забороняє його розповсюдження іноземним спецслужбам і військовим. Він датований 2 березня та вибитий печаткою Об’єднаного комітету начальників штабів.

Офіс президента Сербії Александра Вучича та українське посольство ситуацію коментувати не стали. Проте уряд Вучича сповідував нейтралітет у війні в Україні, незважаючи на глибокі історичні, економічні та культурні зв’язки країни з Росією.

Згідно з документом, Пентагон розділив країни такі категорії:

країни, які взяли на себе зобов’язання надати навчання та летальну допомогу;

країни, які вже забезпечили навчання, смертельну допомогу або те й інше;

країни, які мають військову спроможність і політичну волю "надавати в майбутньому летальну допомогу".

Австрія та Мальта були єдиними країнами, які позначили "Ні" у всіх категоріях.

Відомо також, що дипломати працюють над організацією розмови президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александара Вучича, але ситуація для цього не є легкою.