Дипломати працюють над переговорами Зеленського й Вучича, але ситуація непроста, – посол України

Дипломати працюють над організацією розмови президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александара Вучича, але ситуація для цього не є легкою. Про це повідомив посол України в Сербії Володимир Толкач в інтерв’ю Nova.

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Він розповів, що Зеленський досі не мав переговорів із Вучичем, оскільки, можливо, дипломати не зробили всього, щоб ця розмова відбулася.

"Однак ситуація, в якій ми перебуваємо, непроста для цієї розмови, тому що її треба було б наповнити якимись конкретними речами, які мають бути добре продумані з огляду на ситуацію в Україні", – висловився Толкач.

За його словами, перед дипломатами поставили завдання організувати зустріч президентів Сербії та України, "і ми над ним працюємо".

"Є багато питань, які потрібно обговорювати не лише з президентом, а й з багатьма міністерствами та міністрами. Це перш за все економічні питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями, і, звичайно, є й політичні питання. Треба уточнити всі ці питання і організувати телефонну розмову або зустріч президентів", – сказав посол.

Дипломат додав, що розмова між Україною та Сербією може будуватись на речах, які "становить спільний інтерес на міжнародній арені", наприклад на взаємній підтримці Сербією та Україною територіальної цілісності та суверенітету двох держав.

Нагадаємо, що Сербія навіть після початку повномасштабної війни РФ проти України продовжила співпрацювати з країною-агресоркою. Зокрема, у травні 2022 року президент Сербії Александар Вучич повідомив про обговорення з його російським колегою Володимиром Путіним нового контракту на постачання газу із РФ.

При цьому Вучич підтримує територіальну цілісність України, про що заявляв у січні 2023. Того ж місяця уряд Сербії прийняв рішення направити в Україну гуманітарну допомогу у вигляді обладнання для підтримки енергосистеми.