Дипломаты работают над переговорами Зеленского и Вучича, но ситуация непростая, – посол Украины

Дипломаты работают над организацией разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича, но ситуация для этого не является легкой. Об этом сообщил посол Украины в Сербии Владимир Толкач в интервью Nova.

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Он рассказал, что у Зеленского до сих пор не было переговоров с Вучичем, поскольку, возможно, дипломаты не сделали всего, чтобы этот разговор состоялся.

"Однако ситуация, в которой мы находимся, непростая для этого разговора, потому что его нужно было бы наполнить какими-то конкретными вещами, которые должны быть хорошо продуманы с учетом ситуации в Украине", – высказался Толкач.

По его словам, перед дипломатами была поставлена задача организовать встречу президентов Сербии и Украины, "и мы над ним работаем".

"Есть много вопросов, которые нужно обсуждать не только с президентом, но и со многими министерствами и министрами. Это, прежде всего, экономические вопросы, наше совместное сотрудничество с международными организациями, и, конечно, есть и политические вопросы. Надо уточнить все эти вопросы и организовать телефонный разговор или встречу президентов", – сказал посол.

Дипломат добавил, что разговор между Украиной и Сербией может строиться на вещах, которые "являют общий интерес на международной арене", например на взаимной поддержке Сербией и Украиной территориальной целостности и суверенитета двух государств.

Напомним, что Сербия даже после начала полномасштабной войны РФ против Украины продолжила сотрудничать со страной-агрессором. В частности, в мае 2022 года президент Сербии Александр Вучич сообщил об обсуждении с его российским коллегой Владимиром Путиным нового контракта на поставку газа из РФ.

При этом Вучич поддерживает территориальную целостность Украины, о чем заявлял в январе 2023 года. В том же месяце правительство Сербии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь в виде оборудования для поддержки энергосистемы.