У США затримали підозрюваного у масштабному "зливі" секретних документів розвідки

Федеральне бюро розслідувань США 13 квітня заарештувало 21-річного військовослужбовця, який, на їхню думку, пов'язаний зі скандальним витоком секретних документів американської розвідки, що стосуються міжнародних відносин, зокрема війни в Україні.

Як передає The New York Times, фігурантом є член розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Масачусетс Джек Дуглас Тейшейра. У четвер вдень за місцевим часом кілька озброєних гвинтівками співробітників ФБР проникли у домоволодіння в місті Дайтон у Массачусетсі, затримавши підозрюваного.

Зазначається, що він курирував групу під назвою Thug Shaker Central на онлайн-платформі Discord, що об'єднувала любителів зброї, расистських мемів і відеоігор і де сиділо близько 20-30 осіб - переважно молодь та підлітки.

Повідомляється, що ще кілька місяців тому один із користувачів групи почав завантажувати туди сотні сторінок розвідувальних документів, "розповідаючи її членам, які зблизилися під час ізоляції від пандемії, про важливість бути в курсі світових подій".

Як повідомив генеральний прокурор США Меррік Гарланд, Тейшейру звинувачують у вилученні, зберіганні та передачі конфіденційних документів, пов'язаних з національною обороною. За його словами, затриманий вже в четвер має постати перед Федеральним окружним судом штату Массачусетс.

У ФБР, у свою чергу, повідомили про проведення слідчих дій у будинку Тейшейри. У відомстві кажуть, що активно вели розслідування з кінця минулого тижня, а нинішній арешт свідчить про "незмінну прихильність до виявлення, переслідування та притягнення до відповідальності тих, хто зраджує довіру нашої країни і ставить під загрозу нашу національну безпеку".

NYT також повідомляє, що знайшло та поспілкувалося з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central, де Тейшейра був адміністратором. З їхніх слів з'ясувалося, що документи, які вони обговорювали, повинні були бути чисто інформативними, проте привернули широку увагу після того, як один з підлітків взяв кілька десятків з них і розмістив їх на загальнодоступному онлайн-форумі.

Нагадаємо, що в документах, що просочилися, містилися, серед іншого, карти з об'єктами ППО України, огляд секретних планів Південної Кореї з доставки боєприпасів в Україну, прогнози про терміни контрнаступу України та тривалість війни, оцінки діяльності генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, а також інформація про можливу передачу зброї Україні від Сербії.

У той же час найбільше занепокоєння чиновників Білого дому та Пентагону, як наголошує NYT, викликала ступінь актуальності деяких "злитих" розвідувальних даних, яким виявилося менше ніж 40 днів.