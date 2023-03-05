Буданов рассказал, когда в России закончатся "инструменты войны"

В России осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь каких-либо своих военных целей в Украине, поскольку потом экономика страны-агрессора не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью USA Today.

"Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", - отметил он.

По его словам, Украина и Россия сойдутся в "решающей битве этой весной, и это сражение будет последним перед окончанием войны".

Отметим, что в интервью BBC, вышедшем вечером 16 февраля, президент Владимир Зеленский отмечал, что наступление России, которое предусматривали аналитики, уже началось и происходит по нескольким направлениям. Также он заявлял, что Украина готовится весной доказать, что именно она имеет инициативу в текущей войне с Россией и движется к победе в ней.