Секретні документи: Буданов розповів, кому вигідний витік

Начальник ГУР Міноборони вважає, що злив документів США вигідний насамперед Росії.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ABC News, додавши, що інформаційна війна такого роду не є чимось новим.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього", - сказав Буданов.

Він підтвердив, що говорив зі своїми американськими колегами незабаром після того, як стало відомо про витік. Голова української розвідки наполягав на тому, що не існує "жодного ризику", що ця справа зашкодить відносинам між Україною і США.

Буданов говорив про здатність українських військових досягти успіху в майбутньому і контрнаступі, незважаючи на те, що американські офіційні особи в приватних розмовах припускали, що будь-які майбутні успіхи, швидше за все, будуть біль скромнішими, ніж минулого року.

Голова ГРУ пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна та невдалий "зимовий наступ", який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами. Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив сейсмічні зміни в сусідній країні, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Путіна на користь України.

"Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна розвалиться", - сказав він.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США 13 квітня заарештувало 21-річного військовослужбовця, який, на їхню думку, пов'язаний зі скандальним витоком секретних документів американської розвідки, що стосуються міжнародних відносин, зокрема війни в Україні.