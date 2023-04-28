В ISW объяснили, помешают ли перестановки в руководстве армии РФ украинскому контрнаступлению

Российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с формированием сил и материально-техническим обеспечением.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что росСМИ 27 апреля сообщили, что генерал-полковник Алексей Кузьменков, заместитель председателя Национальной гвардии России (Росгвардия), сменил генерал-полковника Михаила Мизинцева в должности замминистра обороны РФ по тыловому обеспечению.

Проверка Теплинского установила, что войска в отдельных местах фронта не получают необходимого вооружения. ЧВК "Вагнер" столкнулся со значительными проблемами в логистике, и, как сообщается, роль Теплинского в выявлении проблем с поставкой боеприпасов может указывать на то, что российские военные снова сосредоточат внимание на предоставлении ЧВК "Вагнер" необходимой материально-технической поддержки.

Мизинцев ранее являлся начальником Центра управления национальной обороной России и руководил командованием 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южная военного округа) во время российских операций в Мариуполе весной 2022 году.

Российские блоггеры также сообщили, что бывший начальник Управления Генштаба РФ (Охрана государственной тайны) Юрий Кузнецов станет начальником Главного управления кадров Минобороны России, а заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов заменит генерала Олега Горшенина в должности начальника Центра управления обороной страны.

Три органа управления, которые, как сообщается, получат новое руководство в рамках этой перестановки, заслуживают внимания, поскольку они связаны с управлением аспектами формирования российских сил, обеспечением войск и материально-техническим надзором. Центр управления национальной обороной России является органом, ответственным за координацию действий ВС РФ и, по сути, нервным центром всего Министерства обороны России", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что наряду с координацией действий Центра управления национальной обороной органы, ответственные за кадровый и материально-технический надзор, способствуют критически важным функциям поддержки войск.

"Российский Генштаб, возможно, пытается ввести эти изменения, поскольку в российском информационном пространстве растет страх перед украинским контрнаступлением. Эти изменения также свидетельствуют о том, что существующие командиры, ответственные за эти функции, не смогли должным образом способствовать зимнему наступлению России, которое в большинстве своем завершилось без существенных успехов. Однако эти изменения вряд ли создадут условия для своевременного ответа российских войск на украинское контрнаступление. Эти изменения могут быть частью более широких усилий по реформированию и официальному оформлению вооруженных сил России в долгосрочной перспективе", - считают аналитики.

Заметим, армия страны-агрессора РФ в ожидании контрнаступления ВСУ активно роет окопы и устанавливает укрепление на оккупированных территориях Украины. На сегодняшний день наиболее укрепленными районами являются Запорожская область и "ворота" в Крым.