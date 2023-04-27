РФ отправила под Бахмут несколько ЧВК: между ними обостряются конкуренция и разногласия, – ISW

В ожесточенных боях за Бахмут на Донетчине растет конкуренция и обостряются разногласия между российскими частными военными компаниями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что конкуренция между российскими ЧВК в Бахмуте, вероятно, растет.

Они приводят факт, что в видеообращении к лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину наемники ЧВК "Поток" (один из добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром") утверждают, что чиновники "Газпрома" сообщили членам "Потока", что они подпишут контракты. с министерством обороны РФ, но затем заставили подписать контракты с ЧВК "Редут".

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал два других подразделения - "Факел" и "Пламя", которые подчинены Минобороны РФ.

Бойцы "Потока" также жалуются на плохое обращение со стороны боевиков "Вагнер", угрожавших расстрелять личный состав "Потока", если тот отойдет с позиций.

Различные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, что усиление присутствия других частных военных формирований может привести к значительным разногласиям среди российских захватчиков.

Кроме того, в российском информационном пространстве продолжает нарастать тревога по поводу возможных контрнаступательных действий Украины.

Евгений Пригожин 26 апреля отметил, что как только погодные условия в Бахмуте улучшатся, Украина начнет контрнаступление, которое может совпасть с 9 мая, которое отмечается в России Днем Победы.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям.