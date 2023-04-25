Пригожин намагається підірвати довіру до нових приватних військових формувань, - ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Пригожин відвідав позиції батальйонів "Поток" та "Олександр Невський", назвав їх "мікро-ПВК" і розкритикував їхній поганий стан.

Повідомляється, що батальйон "Поток" є одним із трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром" і є аналогом російського державного бойового резерву (БАРС). "Поток" підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони Росії.

Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги ПВК "Вагнер", і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо у них немає належного забезпечення та озброєння.

"Пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові організації як конкурента групи Вагнер", - зауважують аналітики ISW.

Також, джерела, пов'язані з Вагнером стверджували, що 24 квітня сили бойовиків Пригожина поставили "Потоку" завдання захищати щойно захоплені позиції, але вони відійшли звідти, що дало змогу ЗСУ повернути захоплені рубежі.

Після цього особовий склад "Потоку" опублікував відео, де критикує керівництво "Газпрому" та ПВК "Редут" за те, що вони не забезпечили їх необхідним озброєнням, а також звинуватили "вагнерівців" у тому, що заборонили їм залишати позиції.

"Звіти блогерів і Пригожина свідчать про те, що ПВК "Вагнер" має владу над підприємствами, що належать російському Міноборони, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля", - підкреслюють аналітики ISW.

Нагадаємо, ISW вважає, що лідеру країни-агресора РФ Володимиру Путіну потрібна перемога в Бахмуті і він знову робить ставку на "вагнерівців".

Попри напруженість між Міноборони РФ і Пригожиним, бойовики групи отримують сучасне озброєння для захоплення міста Бахмут.