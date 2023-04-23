Оточення Путіна переконує його перейти до оборони, але безрезультатно - ISW

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Володимира Путіна перейти до оборони перед можливим українським контрнаступом, але ці зусилля не мають результату.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин заявив, що Росії необхідно "закріпитися таким чином, щоб вирвати (російські війська з позицій) можна було лише кігтями супротивника". Також він зазначив, що Україна намагатиметься розірвати російські війська на частини і що Росія повинна протистояти таким атакам.

Останнім часом риторика Пригожина стає все більш тривожною, і він робить подібні заяви про невизначене майбутнє російських наступальних операцій на Донбасі. Росія, однак, продовжує проводити наступальні операції в Донецькій і Луганській областях.

Пригожин також виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішніх фронтів, а не шукала нових перемог, щоб російські війська могли відновити свою боєздатність для подальших наступальних операцій. Він фактично стверджує, що Росія повинна зустріти майбутній український контрнаступ на повну силу і спробувати утримати нинішні лінії фронту, не припиняючи війну і не вступаючи в мирні переговори. Переосмислюючи цілі Путіна, Пригожин і деякі фракції ультранаціоналістичної спільноти, можливо, намагаються підготувати російський внутрішній інформаційний простір до перспективи заморожених фронтів, можливо, поблизу початкових ліній 23 лютого 2022 року.

Міністерство оборони РФ повідомило про зусилля, спрямовані на набір 400 тис. контрактників, щоб забезпечити достатню кількість для захисту й ефективного заморожування наявних фронтів в Україні.

"Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але продовжують відправляти контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна", - вважають в ISW.

Зазначається, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, що заважає Шойгу і Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати людей на виснажливі бої за незначні досягнення.

Нагадаємо, ISW вважає, що Пригожин, схоже, знову завойовує прихильність Путіна. Аналітики зауважують, що повернення прихильності пов’язане з нездатністю російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.