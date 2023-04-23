Окружение Путина убеждает его перейти к обороне, но безрезультатно – ISW

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента России Владимира Путина перейти к обороне перед возможным украинским контрнаступлением, но эти усилия не имеют результата.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пригожин заявил, что России необходимо "закрепиться таким образом, чтобы вырвать (российские войска с позиций) можно было только когтями противника". Также он отметил, что Украина постарается разорвать российские войска на части и что Россия должна противостоять таким атакам.

В последнее время риторика Пригожина становится все тревожнее, и он делает подобные заявления о неопределенном будущем российских наступательных операций на Донбассе. Россия, однако, продолжает проводить наступательные операции в Донецкой и Луганской областях.

Пригожин также выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешних фронтов, а не искала новые победы, чтобы российские войска могли восстановить свою боеспособность для дальнейших наступательных операций. Он фактически утверждает, что Россия должна встретить будущее украинское контрнаступление в полную силу и попытаться удержать нынешние линии фронта, не прекращая войну и не вступая в мирные переговоры. Переосмысливая цели Путина, Пригожин и некоторые фракции ультранационалистического сообщества, возможно пытаются подготовить российское внутреннее информационное пространство к перспективе замороженных фронтов, возможно, вблизи начальных линий 23 февраля 2022 года.

Министерство обороны РФ сообщило об усилиях, направленных на набор 400 тыс. контрактников, чтобы обеспечить достаточное количество для защиты и эффективной заморозки имеющихся фронтов в Украине.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, отдают себе отчет в угрозе украинского контрнаступления, но продолжают отправлять контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по требованию Путина", - считают в ISW.

Отмечается, что Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, мешающую Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны вместо того, чтобы тратить людей на изнурительные бои за незначительные достижения.

Напомним, ISW считает, что Пригожин, похоже, снова завоевывает благосклонность Путина. Аналитики отмечают, что возвращение расположения связано с неспособностью российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе.