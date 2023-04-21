YouТube удалил видеоролики "ЧВК Вагнер" и распространявшие их каналы

Видеохостинг YouТube удалил видеоролики российского ЧВК "Вагнер" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Если увидите на YouTube видео с "вагнеровцами" – присылайте ссылки нам на почту [email protected] и мы будем оперативно обращать на них внимание YouTube", - добавил Ткаченко.

YouTube отреагировал на просьбу Минкульта в течение нескольких часов после того, как глава ведомства попросил удалить видео с "вагнеровцами" с хостинга.

Тогда Ткаченко отмечал, что YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служил для россиян эффективной рекламной площадкой для "омоложения" аудитории и вербовкой новых наемников для войны в Украине.

Министр культуры также обращал внимание на то, что TikTok также распространяет пропагандистские тезисы и служит площадкой для рекламы ЧВК. Но соцсеть не комментировала это заявление.

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