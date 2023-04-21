Министр культуры обратился к руководству YouTube через контент ЧВК "Вагнер"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к YouTube с просьбой принять меры по мониторингу и прекращению интернет-деятельности ЧВК "Вагнер" на видеохостинге.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Российская пропаганда меняется и эволюционирует. Кремлевские технологи привлекают все новые каналы и методы распространения нарративов. Через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в частности - ЧВК "Вагнер", - отметил он.

По его словам, TikTok или YouTube, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине.

"YouTube всегда подчеркивал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредоносного контента и распространяющих его каналов. Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", – сообщил Ткаченко.

Министр отметил, что Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии РФ, но считает совершенно недопустимым факт, когда видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться "Вагнеру".

Он выразил уверенность, что YouTube быстро исправит эту ситуацию.

Напомним, в январе санкции против ЧВК "Вагнер" ввело Министерство финансов США. Тогда ЧВК признали транснациональной преступной организацией. В феврале такое определение для "вагнеровцев" на официальном уровне дала и Верховная Рада Украины.

Европейский Союз 13 января ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и российского пропагандистского информагентства "ФАН".

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