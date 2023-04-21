Міністр культури звернувся до керівництва YouTube через контент ПВК "Вагнер"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнер" на відеохостингу.

Про це він повідомив в Telegram.

"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. Кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК "Вагнер", - зазначив він.

За його словами, TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні.

"YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - повідомив Ткаченко.

Міністр наголосив, що Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії РФ, але вважає абсолютно неприпустимим факт, коли відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися "Вагнеру”.

Він висловив впевненість, що YouTube швидко виправлять цю ситуацію.

Нагадаємо, у січні санкції проти ПВК "Вагнер" запровадило Міністерство фінансів США. Тоді ПВК визнали транснаціональною злочинною організацією. У лютому таке визначення для "вагнерівців" на офіційному рівні дала й Верховна Рада України.

Європейський Союз 13 січня запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та російського пропагандистського інформагентства "ФАН".

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