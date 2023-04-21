YouТube видалив відеоролики "ПВК Вагнер" і канали, що їх розповсюджували

Відеохостинг YouТube видалив відеоролики російської ПВК "Вагнер" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Якщо побачите на YouTube відео з "вагнерівцями" – надсилайте лінки нам на пошту [email protected] і ми будемо оперативно звертати на них увагу YouTube", — додав Ткаченко.

YouTube відреагував на прохання Мінкульту протягом декількох годин після того, як очільник відомства попросив видалити відео з " вагнерівцями" з хостингу.

Тоді Ткаченко зазначав, що YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугував для росіян ефективним рекламним майданчиком для "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні.

Міністр культури також звертав увагу, що TikTok також поширює пропагандиські тези та слугує майданчиком для реклами ПВК. Але наразі соцмережа не коментувала цю заяву.

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