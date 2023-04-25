Пригожин пытается подорвать доверие к новым частным военным формированиям, - ISW

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Пригожин посетил позиции батальонов "Поток" и "Александр Невский", назвал их "микро-ПВК" и раскритиковал их плохое состояние.

Сообщается, что батальон "Поток" - один из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром" и является аналогом российского государственного боевого резерва (БАРС). "Поток" подчиняется ЧВК "Редут" Минобороны России.

Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги ЧВК "Вагнер" и спросил, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет надлежащего обеспечения и вооружения.

"Пригожин также подверг критике общее распространение таких ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что Пригожин рассматривает эти новые организации как конкурента группы "Вагнер"", - отмечают аналитики ISW.

Также источники, связанные с "Вагнером", утверждали, что 24 апреля силы боевиков Пригожина поставили "Потоку" задачу защищать только что захваченные позиции, но они отошли оттуда, что позволило ВСУ вернуть захваченные территории.

После этого личный состав "Потока" опубликовал видео, где критикует руководство "Газпрома" и ЧВК "Редут" за то, что они не снабдили их необходимым вооружением, а также обвинили "вагнеровцев" в том, что запретили им покидать позиции.

"Отчеты блоггеров и Пригожина свидетельствуют о том, что ЧВК "Вагнер" имеет власть над принадлежащими российскому Минобороны предприятиями, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин восстановил некоторую приверженность Кремлю", - подчеркивают аналитики ISW.

Напомним, ISW считает, что лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину нужна победа в Бахмуте и он снова делает ставку на "вагнеровцев".

Несмотря на напряженность между Минобороны РФ и Пригожиным, боевики группы получают современное вооружение для захвата Бахмута.