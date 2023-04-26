В ISW объяснили, почему Путин избегает открытых репрессий

Кремль избегает введения открытых репрессивных мер, поскольку опасается за стабильность режима лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские ультранационалисты продолжают выступать за введение Кремлем сталинских репрессий. Так, депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев заявил, что России нужно снова ввести концепцию "врага народа".

Аналитики отмечают, что российские пропагандисты все чаще подчеркивают необходимость уничтожения внутренних врагов России. Российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин и финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин часто повторяют призывы о привлечении к ответственности российских чиновников, надеющихся покончить с войной путем переговоров с Западом.

Но Кремль избегает применения открытых репрессивных мер, потому что опасается за стабильность режима российского диктатора Путина. Именно поэтому правительство РФ отозвало из российской Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30 процентов для покинувших страну россиян.

"Российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "предали" страну, убежав, но Кремль, похоже, колеблется с введением таких непопулярных мер", - отмечают аналитики.

Также некоторые российские СМИ сообщают, что Путин не поддерживает возвращение смертной казни на территории России, активно обсуждаемой в информационном пространстве.

"Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы устрашить россиян, чтобы они поддержали военные действия, но Путин, скорее всего, "не решается разрушить свой имидж дипломатического и толерантного царя"", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, Путин полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат угнетения типа Советского Союза.

Заметим, как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" может создавать условия для дальнейших репрессий на временно оккупированных территориях.