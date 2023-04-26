В ISW пояснили, чому Путін уникає відкритих репресій

Кремль уникає вживати відкриті репресивні заходи, оскільки побоюється за стабільність режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські ультранаціоналісти продовжують виступати за запровадження Кремлем сталінських репресій. Так, депутат Державної Думи Росії Андрій Гурульов заявив, що Росії потрібно знову запровадити концепцію "ворога народу".

Аналітики зауважують, що російські пропагандисти все частіше наголошууть на необхідності знищення внутрішніх ворогів Росії. Російський офіцер і військовий злочинець Ігор Гіркін і фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин часто повторюють заклики про притягненнядо відповідальності російських чиновників, які сподіваються покласти край війні шляхом переговорів із Заходом.

Але Кремль уникає застосування відкритих репресивних заходів, оскільки побоюється за стабільність режиму російського диктатора Путіна. Саме тому уряд РФ відкликав із російської Держдуми законопроект, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які покинули країну.

"Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів", - зауважують аналітики.

Також деякі російські ЗМІ повідомляють, що Путін не підтримує повернення смертної кари на території Росії, яке активно обговорюється в інформаційному просторі.

"Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, аби вони підтримали військові дії, але Путін, швидше за все, "не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя"", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний апарат пригнічення на кшталт Радянського Союзу.

Зауважимо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" натомість може створювати умови для подальших репресій на тимчасово окупованих територіях.