РФ відправила під Бахмут декілька ПВК: між ними загострюються конкуренція та тертя, – ISW

У запеклихтбоях за Бахмут на Донеччині зростає конкуренція та загострюються розбіжності між російськими приватними військовими компаніями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що конкуренція між російськими ПВК у Бахмуті, ймовірно, зростає.

Вони наводять факт, що у відеозверненні до лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна найманці ПВК "Поток" (один із добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром") стверджують, що чиновники "Газпрому" повідомили членам "Потоку", що вони підпишуть контракти з міністерство оборони РФ, але потім змусили підписати контракти з ПВК "Редут".

Один із бійців "Потоку" стверджував, що "Газпром" створив два інших підрозділи – "Факел" і "Пламя", які підпорядковані міноборони РФ.

Бійці "Потоку" також скаржаться на погане поводження з боку бойовиків "Вагнер", які погрожували розстріляти особовий склад "Потоку", якщо той відійде від лінії зіткнення.

Різні джерела повідомляли, що бійці "Потоку" залишили свої позиції в Бахмуті. Причиною цього називали брак боєприпасів.

За оцінками ISW, фінансист "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших приватних військових формувань може призвести до значних розбіжностей серед російських загарбників.

Крім того, у ​​російському інформаційному просторі продовжує наростати тривога щодо можливих контрнаступальних дій України.

Євген Пригожин 26 квітня зазначив, що як тільки погодні умови в Бахмуті покращаться, Україна розпочне контрнаступ, який може збігтися з 9 травня, що відзначається в Росії Днем Перемоги.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань.