В ISW пояснили, чи завадять перестановки в керівництві армії РФ українському контрнаступу

Російське військове командування здійснює перестановки в керівництві органів управління, пов’язаних із формуванням сил і матеріально-технічним забезпеченням.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росЗМІ 27 квітня повідомили, що генерал-полковник Олексій Кузьменков, заступник голови Національної гвардії Росії (Росгвардія), змінив генерал-полковника Михайла Мізінцева на посаді заступника міністра оборони РФ з тилового забезпечення.

Перевірка Теплінського виявила, що війська в окремих місцях фронту не отримують необхідного озброєння. ПВК "Вагнер" зіткнулася зі значними проблемами в логістиці, і, як повідомляється, роль Теплінського у виявленні проблем із постачанням боєприпасів може вказувати на те, що російські військові знову зосередять увагу на наданні ПВК "Вагнер" необхідної матеріально-технічної підтримки.

Мізінцев раніше був начальником Центру управління національною обороною Росії та керував командуванням 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південна військового округу) під час російських операцій у Маріуполі навесні 2022 р.

Російські блогери також повідомили, що колишній начальник Управління Генштабу РФ (Охорона державної таємниці) Юрій Кузнєцов стане начальником Головного управління кадрів Міноборони Росії, а заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Росії Станіслав Гаджимагомедов замінить генерала Олега Горшеніна. на посаді начальника Центру управління обороною країни.

"Три органи управління, які, як повідомляється, отримають нове керівництво в рамках цієї перестановки, заслуговують на увагу, оскільки вони пов’язані з управлінням аспектами формування російських сил, забезпеченням військ і матеріально-технічним наглядом. Центр управління національною обороною Росії є органом, відповідальним за координацію дій ЗС РФ і, по суті, є нервовим центром всього Міністерства оборони Росії", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що поряд з координацією дій Центру управління національною обороною, органи, відповідальні за кадровий і матеріально-технічний нагляд, сприяють критично важливим функціям підтримки військ.

"Російський Генштаб, можливо, намагається ввести ці зміни, оскільки в російському інформаційному просторі зростає страх перед українським контрнаступом. Ці зміни також свідчать про те, що існуючі командири, відповідальні за ці функції, не змогли належним чином сприяти зимовому наступу Росії, який здебільшого завершився без суттєвих успіхів. Однак ці зміни навряд чи створять умови для своєчасної відповіді російських військ на український контрнаступ. Ці зміни можуть бути частиною більш широких зусиль щодо реформування та офіційного оформлення збройних сил Росії в довгостроковій перспективі", - вважають аналітики.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно риє окопи та встановлює укріплення на окупованих територіях України. Наразі найбільш укріпленими районами є Запорізька область та "ворота" до Криму.