Хаотичні 72 години показали, що РФ не готова до контрнаступу України, – CNN

Довгоочікуваний контрнаступ України виглядає неминучим, тоді як останні 72 години свідчать про те, що Росія не готова до нього. Про це пише CNN у матеріалі, оприлюдненому ввечері неділі, 30 квітня, за київським часом.

Зазначається, що про недостатню готовність країни-агресорки свідчить, по-перше, звільнення заступника міністра оборони РФ Михайла Мізінцева, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Міноборони РФ не повідомило про це, а лише видало наказ, що цю посаду тепер обіймає Олексій Кузьменков.

"М'ясник Маріуполя", як називають Мізінцева, напевно мав достатньо невдач у катастрофічній війні Росії, щоб заслужити звільнення. Але це не відповідає на запитання: чому зараз? Усуваючи ключових міністрів за мить до того, як її армія зіткнеться з контрнаступом України, Москва посилає повідомлення про безлад", – йдеться в аналізі Ніка Пейтона Волша.

Другим фактором неготовності РФ автор вказує інтервʼю засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, який заявив, що його бойовики мають настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відійти з Бахмута Донецької області.

CNN додає, що Пригожин не є найнадійнішим джерелом і надає мало доказів тому, що говорить, але Москва не заохочувала б таку публічну суперечку в цей "чутливий момент". Про виснаження російських запасів боєприпасів було відомо давно, але припущення про неминучий провал безпосередньо перед контрнаступом виглядає як серйозна спроба перекласти провину.

"Час до початку руху України скорочується. Те, що ми знаємо про їхній емоційний стан або ціль, майже дорівнює нулю. І масштаби внутрішньої нерішучості, суперництва та роз’єднаності Москви тільки зростають", – резюмує автор матеріалу.

Нагадаємо, останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Своєю чергою координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що з покращенням погодних умов може відбутися й наступ із боку російських окупантів. У звʼязку з цим Штати посилюють допомогу Україні.