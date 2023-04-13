Россия потеряла вдвое больше солдат на фронте, чем Украина

Проникшиеся в социальные сети секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Россия потеряла на фронте вдвое больше солдат, чем Украина, с начала войны.

Если информация соответствует действительности, то с начала конфликта погибли или получили ранения 354 тысяч российских и украинских военных, пишет digi24.

В документах усилятся то, что Разведывательное управление обороны США оценивает количество погибших примерно в 10 раз больше, чем заявляли власти в Киеве или Москве.

Согласно данным Пентагона, в войне погибли от 35 до 43 тысяч российских солдат, в общей сложности ранены от 154 до 180 тысяч. Документы свидетельствуют, что Украина лишилась на поле боя вдвое меньше воинов. Погибли от 15,5 тыс. до 17,5 тыс. украинских военных, ранены на фронте от 109 тыс. до 113,5 тыс.

В то же время разведка показывает, что если у России есть численное преимущество на отдельных участках, то у Украины почти вдвое больше танков на поле боя и на 500 БТРов больше, чем у противника.

Согласно документам, с начала войны Россия потеряла 2048 танков, а Украина – 468.

Россия теряет гораздо больше военных, чем Украина. В некоторые дни соотношение потерь на Востоке Украины между украинскими и российскими военными достигает соотношения 1 к 10.