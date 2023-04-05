Потери ВСУ: Резников объяснил, почему это закрытая информация

Во время войны власти приняли сознательную политику по неразглашению потерь Украины. Утраты украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, плохие новости разрушают мораль и внутреннюю устойчивость людей, таким образом рушится и оборона, а во время войны важно удерживать баланс между положительными и негативными новостями.

"Для того чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважное, и враг пытается разрушать его прежде всего. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа упадет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент сбежит, ну и через три недели всю страну оккупируют", - добавил он.

Резников отметил, что Минобороны не демонстрирует и не говорит сколько и какие у ВСУ потери. Это сознательная политика и решение принято на уровне Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего.

Несколько дней назад заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Россия теряет гораздо больше военных, чем Украина. В некоторые дни соотношение потерь на Востоке Украины между украинскими и российскими военными достигает соотношения 1 к 10.