Втрати ЗСУ: Резніков пояснив, чому це закрита інформація

Під час війни влада прийняла свідому політику щодо нерозголошення втрат України. Втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.

За словами Резнікова, погані новини руйнують мораль та внутрішню стійкість людей, у такий спосіб руйнується і оборона, а під час війни важливо утримувати баланс між позитивними та негативними новинами.

"Для того, щоб перемогти, ось це відчуття єдності суспільства надважливе, і ворог намагається руйнувати його насамперед. Ця віра нас уже врятувала, бо був час, коли в нас не вірили навіть наші партнери, вони вважали, що через 72 години впаде Київ, уряд разом із президентом втечуть, парламент втече, ну і за три тижні всю країну окупують", - додав він.

Резніков зазначив, що Міноборони не демонструє і не говорить скільки і які в ЗСУ втрати. Це свідома політика, і рішення ухвалене на рівні Генерального штабу та Ставки Верховного Головнокомандувача.

Кілька днів тому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Росія втрачає значно більше військових, ніж Україна. У деякі дні співвідношення втрат на Сході України між українськими та російськими військовими сягає співвідношення 1 до 10.