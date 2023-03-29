Мяляр розповіла про співвідношення втрат ЗСУ і росіян

Росія втрачає значно більше військових, ніж Україна. У деякі дні співвідношення втрат на Сході України між українськими та російськими військовими сягає співвідношення 1 до 10.

"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Але втрати ворога в рази більше. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10", - повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що у ворога є значна перевага по кількості особового складу і озброєння і боєприпасів, і такий коефіцієнт спостерігається не щодня.

Також Маляр нагадала, що росіяни втрачали набагато бвльше своїх вояк і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 29 березня окупанти втратили приблизно 172 340 військових, 3609 танків, 306 літаків, 291 вертоліт і 18 кораблів і катерів, включно з флагманом Чорноморського флоту Росії ракетним крейсером "Москва".

Наразі найзапекліші бої точаться за Бахмут. Розвідка Британії повідомила, що армії РФ не вистачає людей для боїв за Бахмут.

За оцінками розвідки НАТО, російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.