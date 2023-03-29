Маляр рассказала о соотношении потерь ВСУ и россиян

Россия теряет гораздо больше военных, чем Украина. В некоторые дни соотношение потерь на Востоке Украины между украинскими и российскими военными достигает соотношения 1 к 10.

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Но потери врага в разы больше. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10", – сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что у врага есть значительное преимущество по количеству личного состава и вооружения и боеприпасов, и такой коэффициент наблюдается не каждый день.

Также Маляр напомнила, что россияне теряли гораздо больше своих воинов и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 29 марта оккупанты потеряли примерно 172 340 военных, 3609 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Сейчас самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут. Разведка Великобритании сообщила, что армии РФ не хватает людей для боев за Бахмут.

По оценкам разведки НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.