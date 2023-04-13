Росія втратила вдвічі більше солдатів на фронті, ніж Україна

Секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, свідчать про те, що Росія втратила на фронті вдвічі більше солдатів, ніж Україна, з початку війни.

Якщо інформація відповідає дійсності, то з початку конфлікту загинули або отримали поранення 354 тисячі російських і українських військових, пише digi24.

У документах посилються на те, що Розвідувальне управління оборони США оцінює кількість загиблих приблизно в 10 разів більше, ніж заявляла влада в Києві чи Москві.

Згідно з даними Пентагону, у війні загинуло від 35 до 43 тисяч російських солдатів, загалом поранено від 154 до 180 тисяч. Документи свідчать, що Україна втратила на полі бою вдвічі менше вояків. Загинуло від 15,5 тис. до 17,5 тис. українських військових, поранено на фронті від 109 тис. до 113,5 тис.

Водночас розвідка показує, що якщо Росія має чисельну перевагу на окремих ділянках, то Україна має майже вдвічі більше танків на полі бою та на 500 БТРів більше, ніж у противника.

Згідно з документами, з початку війни Росія втратила 2048 танків, а Україна – 468.

Росія втрачає значно більше військових, ніж Україна. У деякі дні співвідношення втрат на Сході України між українськими та російськими військовими сягає співвідношення 1 до 10.