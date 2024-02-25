Зеленский рассказал, сколько украинских солдат погибло на фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяча украинских воинов.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", – говорит президент.

Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.

По словам Зеленского, сами россияне заявляют, что ВСУ потеряли более 100 000 убитыми, а они всего от 35 до 60 тысяч.

"Это все ложь. Все это абсолютно бред", - добавил он.

Зеленский отказался назвать количество раненых украинских военных, потому что тогда Россия будет знать, сколько людей "ушло с поля боя". Также он не стал называть количество без вести пропавших военных.

Добавим, что волонтеры "Книги памяти" создали график потерь по месяцам (доработана "Новинарней"). Из нее следует, что больше информации в открытых источниках о погибших воинах Украины было в марте 2022 года - 2549 человек. Меньше всего – в августе 2023-го – 646.

С начала 2023 года количество верифицированных павших постепенно уменьшается (за исключением марта и июня), пишет "Историческая правда".

"В медиапространстве со ссылкой на разных украинских политиков кружит информация о том, что в 2022 году в день погибало от 100 до 200 воинов. На самом деле это обезображенная журналистами информация. Обычно спикеры говорили о том, что бывали дни, когда украинская сторона теряла по 100 и даже по 200 воинов.

Информация, которую удалось собрать сообществом "Книга памяти павших за Украину" и другими группами энтузиастов, свидетельствует, что таких дней было немного. Только один — более 200 и 7 — более 100. Все они приходятся на зиму-весну 2022 года. Что касается 2023 года, то, как правильно отмечали президент Украины Владимир Зеленский и другие, в дни этого года ВСУ теряли по 20–50 человек, что также подтверждается собранными нашим сообществом данными», - говорится в публикации.

Под Бахмутом Россия потеряла 100 тысяч военных

В мае прошлого года представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что с начала декабря по конец апреля Российская Федерация потеряла 100 000 военных убитыми и ранеными только в боях за Бахмут Донецкой области.