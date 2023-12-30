В 2023 году среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает управление разведки Великобритании.

В 2023 году среднесуточное количество потерь россиян (убитых и раненых) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.

Сообщается, что увеличение среднесуточных показателей, как сообщают украинские власти, почти наверняка отражают деградацию вооруженных сил России и ее переход к более низкому качеству и крупной массовой армии после "долевой мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года.

По всей вероятности, России понадобится пять-десять лет, чтобы восстановить когорту высоко подготовленных и опытных воинских частей.

В разведке отметили, что если потери будут продолжаться такими же темпами в течение следующего года, то к 2025 году у России будет более полумиллиона убитых и раненых за три года войны. Причем в девятилетней советско-афганской войне Советский Союз потерял 70 000 солдат.

Добавим, согласно данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны российские кафиры уже потеряли около 358 270 личного состава. За последние сутки ВСУ ликвидировали 750 российских воинов.

Кроме этого, по данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь кафиров на 90%.

Напомним, Соединенные Штаты располагают информацией о том, что российские военные казнят солдат, не выполняющих приказы на поле боя на войне с Украиной.