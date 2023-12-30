Британська розвідка розповіла, як зросли втрати росіян протягом 2023

Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.

Про це повідомляє Управління розвідки Великої Британії.

Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.

Повідомляється, що збільшення середньодобових показників, як повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію збройних сил Росії та її перехід до нижчої якості та великої масової армії після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року.

Ймовірно, Росії знадобиться п'ять-десять років, щоб відновити когорту високо підготовлених і досвідчених військових частин.

У розвідці наголосили, що якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія матиме понад півмільйона вбитих і поранених за три роки війни. При чому, в дев'ятирічній радянсько-афганській війні Радянський Союз втратив 70 000 солдат.

Додамо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни російські окупанти вже втратили близько 358 270 особового складу. За останню добу ЗСУ ліквідували 750 російських вояк.

Окрім цього, за даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові страчують солдатів, які не виконують накази на полі бою на війні з Україною.