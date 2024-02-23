На строительство Национального военного мемориального кладбища из бюджета выделяют 515 млн грн

23 февраля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища (НВМК). На него выделяют 515 млн гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Речь идет о 515 млн гривен, которые мы выделяем на строительство и функционирование в этом году. Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать честь павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память", – подчеркнул Денис Шмигаль.

Он добавил, что правительство ставит это одной из главных задач на этот год для Министерства по делам ветеранов, которому и выделили 515 млн грн.

Строительство НВМК определено среди приоритетов Плана действий Правительства на 2024 год. На сегодняшний день государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище" начаты проектные работы для дальнейшего строительства Мемориала.

Украина должна достойно почтить героев

8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон, необходимый для строительства и эксплуатации НВМК в поселке Гатное Киевской области. Строительство будет осуществляться в несколько очередей.

В первой построят сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание с павшими Защитниками и Защитницами, и необходимые сооружения для организации захоронений.

Сначала НВМК предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община. Затем последовал вариант по Лысой Горе, но с этим не согласились экоактивисты, поскольку это памятник архитектуры, местность относится к природно-заповедному фонду, а потому строить там запрещено. Также в качестве предложения выдвигались Певческое поле, участки в Берковцах и на Выставочном центре, но и они не подошли.

Впоследствии появилось предложение построить мемориал у Быковни в Киеве. Для этого варианта Киевский городской совет успел отвести землю и фактически приступил к процедуре создания мемориала, а Верховная Рада в мае 2023 года поддержала законопроект №9240 по размещению кладбища в Киеве.

В августе правительство приняло постановление, предусматривающее строительство НВМК на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области.