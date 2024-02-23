На будівництво Національного військового меморіального кладовища з бюджету виділили 515 млн грн

23 лютого Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК). На нього виділяють 515 млн гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році. Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять», - підкреслив Денис Шмигаль.

Він додав, що Уряд ставить це одним із головних завдань на цей рік для Міністерства у справах ветеранів, якому і виділили 515 млн грн.

Зазначимо, що будівництво НВМК визначено серед пріоритетів Плану дій Уряду на 2024 рік. На сьогоднішній день державною установою “Національне військове меморіальне кладовище” розпочато проектні роботи для подальшого будівництва Меморіалу.

Україна має гідно вшанувати героїв

8 грудня 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон, необхідний для будівництва та експлуатації НВМК у селищі Гатне на Київщині. Будівництво здійснюватиметься у кілька черг.

У першій зведуть сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з полеглими Захисниками та Захисницями, і необхідні споруди для організації поховань.

Спершу НВМК пропонувалося облаштувати біля Бабиного Яру, однак проти виступили історики і єврейська громада. Потім був варіант щодо Лисої Гори, але із цим не погодилися екоактивісти, оскільки це пам'ятка архітектури, місцевість належить до природно-заповідного фонду, а тому будувати там заборонено. Також у якості пропозиції висувалися Співоче Поле, ділянки у Берковцях і на Виставковому центрі, але й вони не підійшли.

Згодом зʼявилася пропозиція побудувати меморіал поблизу Биківні в Києві. Для цього варіанту Київська міська рада встигла відвести землю й фактично розпочала процедуру створення меморіалу, а Верховна Рада в травні 2023 року підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення кладовища в Києві.

У серпні уряд прийняв постанову, яка передбачає будівництво НВМК на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.