Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі: роз'яснення від влади

У Міністерстві у справах ветеранів дали роз'яснення стосовно того, хто з-поміж військовослужбовців та ветеранів має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це йдеться на сайті Мінветеранів.

Зазначається, що перелік тих, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі визначено частиною першою статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

Як повідомляють у відомстві, на НВМК матимуть право бути похованими військовослужбовці:

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги

які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка".

Також ветерани війни:

учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії

особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії.

Крім того, там можуть перепоховувати Героїв України похованих на тимчасово окупованих територіях.

"Окрім того, закон встановлює норму, що за рішенням та у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України на НВМК, може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття. А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України", - додали в Мінветеранів.

На будівництво НВМК з бюджету виділили 515 млн грн

23 лютого Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК). На нього виділяють 515 млн гривень.

Зазначимо, що будівництво НВМК визначено серед пріоритетів Плану дій Уряду на 2024 рік. На сьогоднішній день державною установою “Національне військове меморіальне кладовище” розпочато проектні роботи для подальшого будівництва Меморіалу.

8 грудня 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон, необхідний для будівництва та експлуатації НВМК у селищі Гатне на Київщині. Будівництво здійснюватиметься у кілька черг.

У першій зведуть сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з полеглими Захисниками та Захисницями, і необхідні споруди для організації поховань.

Скільки українських солдатів загинуло на фронті

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого розповів, що за час повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинули 31 тисяча українських воїнів.

"Кожна людина - це великі втрати. І це дуже великі втрати для нас. 31 000 українців військових загинула у цій війні", - повідомив президент.

Він додав, що втрати РФ становлять 180 тисяч.