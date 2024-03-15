В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників

У п'ятницю, 15 березня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще ста полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зауважують, що відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 100 оборонців України.

Зазначається, що тіла загиблих воїнів було повернуто завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони країни.

У Координаційному штабі також подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. А згодом тіла полеглих воїнів повернуть рідним для поховання.

Нагадаємо, 16 лютого вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 58 полеглих українських захисників.

Скільки українських солдатів загинуло на фронті

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого розповів, що за час повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинули 31 тисяча українських воїнів.

"Кожна людина - це великі втрати. І це дуже великі втрати для нас. 31 000 українців військових загинула у цій війні", - повідомив президент.

Він додав, що втрати РФ становлять 180 тисяч.