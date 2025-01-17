У Львові будують перший комунальний ринок (ФОТО)

У Львові завершують будівництво приміщення для першого сучасного комунального ринку, який зводять коштом приватного інвестора.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що у Львові на перетині вулиць Садової та Петлюри будують перший комунальний ринок "Любінське сяйво". Його зводять за кошти інвестора – компанії "Глобус". Водночас на старій локації, звідки торгівці переїдуть, облаштують якісний громадський простір так само за кошти інвестора.

"Ось такою має бути торгівля в європейському місті. Гадаю, нове приміщення на 750 кв. м для перенесення ринку "Любінське сяйво" стане прикладом не лише для Львова, а й для цілої України", - зауважив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, який проінспектував хід робіт.

За його словами, наразі роботи вже на завершальній стадії. Будівельники розпочали монтаж вікон, на це потрібно кілька тижнів. Паралельно з цим будуть тривати фасадні роботи та оздоблювальні роботи в адміністративній частині всередині. Після цього підведуть комунікації і облаштують підлогу.

У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua У Львові будують зразковий ринок. Фото: city-adm.lviv.ua

Як наголошують в Львівській міській раді, у департаменті архітектури та просторового розвитку міста вирішують, як виглядатимуть торгові точки всередині ринку. Вони мають бути в одному стилі – сучасними та якісними.

Раніше повідомлялося, що польський підрядник продовжить роботи на сміттєпереробному заводі у Львові, однак терміни завершення будівництва затримають щонайменше на 4 місяці.