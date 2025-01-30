Житній ринок на Подолі у Києві: Кличко наполягає на збереженні об’єкту

Київська міська влада напрацьовує проєкт рішень щодо того, як зберегти Житній ринок, відремонтувати його та зробити так, щоб він залишився доступним простором для киян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що позиція міста щодо Житнього ринку залишається незмінною. Об’єкт має бути збережений як архітектурна перлина Подолу, що виконує свою історичну функцію ринку.

"Незалежно від вибраної фінансово-господарської моделі управління Житній ринок повинен залишитися доступним простором для громади – впорядкованим і в належному стані", - підкреслив Кличко.

За його словами, щоб не було спекуляцій, він дав доручення всім міським службам дослідити питання збереження Житнього ринку і публічно прозвітувати перед громадськістю.

Як повідомив Кличко, депутати разом із представниками громади працюють над проєктом рішення щодо того, як столиця збереже ринок, відремонтує його та зробить привабливим.

У Києві можуть продати Житній ринок

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада розглядає можливість продажу Житнього ринку, розташованого в історичній частині столиці на Подолі. Відповідний проєкт рішення вже зареєстрований.

Житній ринок на був збудований у 1980 році у стилі українсько-радянського модернізму. В нього не має охоронного статусу, хоч об’єкт є культовим місцем для киян. Передання в приватну власність без статусу пам’ятки архітектури може призвести до його знесення.

Житній ринок перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, який дозволив би зробити його прибутковим для міста. Однак існує ризик, що новий власник може змінити функціональне призначення ринку, наприклад, збудувавши на його місці новий об’єкт.

Житній ринок потребує негайного капітального ремонту, на який необхідно від 400 до 500 мільйонів гривень. Однак постає питання: хто та за чий рахунок має його здійснювати.

Також нагадаємо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди у березні 2024 року.Початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.

Тому у квітні минулого Київська міська рада скасувала проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, щоб разом із киянами напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря.