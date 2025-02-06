Кличко проінспектував, як триває ремонт двох шляхопроводів на Оболоні (ФОТО)

У Києві триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні. Їх ремонтують поетапно, не перекриваючи руху транспорту.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який перевірив, як тривають будівельні роботи.

За його словами, шляхопроводи на Оболоні ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували.

Ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської "Київавтодор" розпочав у липні 2024. Уже відремонтували одну частину. Наразі триває оновлення протилежної — демонтували старе мостове полотно, балки прогонових будов, підсилили опори.

Крім того, влаштовують на об'єкті нове освітлення, огорожі, тротуари, велодоріжки. Як зауважив Кличко, завершити роботи мають до літа.

Також на початку лютого розпочали капремонт ще одного аварійного шляхопроводу — через залізничну колію по вулиці Полярній.

Там оновлять конструкції мосту, дорожнє покриття, освітлення, підземний перехід та велоінфраструктуру (1,3 км). Комплекс робіт на об’єкті мають завершити до кінця 2025-го.

Як підкреслив Кличко, ремонтують обидва обʼєкти поетапно, не перекриваючи руху транспорту. А всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар’єрності.

Зауважимо, у серпні у Києві відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Також завершили роботи з асфальтування та відкрили рух в обидва боки ще одним оновленим об’єктом - ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе.

Нагадаємо, 1 грудня дозволили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Також відкрили новозбудований тунель, який з’єднує міст із житловим масивом Троєщина. Великовантажному транспорту проїзд поки буде заборонений.