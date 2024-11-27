Подільський міст у Києві відкриють для авто 1 грудня

У Києві 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Також відкриють новозбудований тунель, який з’єднує міст із житловим масивом Троєщина. Великовантажному транспорту проїзд поки буде заборонений.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Кличко розповів, що також дозволять проїзд новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Очільник столиці уточнив, що для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Зауважимо, 1 грудня 2023 року у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

Кличко обіцяє, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року, не перешкоджаючи руху транспорту.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що роботи на об’єкті у травні 2024 року перевели у цілодобовий режим. Також поряд з переходом триває спорудження тунелю під залізничними коліями поблизу залізничної станції “Райдужний”.