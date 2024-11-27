Подольский мост в Киеве откроют для авто 1 декабря

В Киеве 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр. Также откроют новый тоннель, который соединяет мост с жилым массивом Троещина. Большегрузному проезду пока будет запрещен.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, такое решение принял Совет обороны Киева.

Кличко рассказал, что также разрешат проезд по новому туннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Глава столицы уточнил, что для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым.

Отметим, 1 декабря 2023 года в Киеве открыли проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

Кличко обещает, что работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года, не препятствуя движению транспорта.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что работы на объекте в мае 2024 перевели в круглосуточный режим. Также рядом с переходом продолжается сооружение тоннеля под железнодорожными путями вблизи железнодорожной станции "Радужный".