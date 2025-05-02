В Києві відремонтують пішохідний міст: оголошено тендер на проєкт

Комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на розробку проєктної документації для проведення поточного ремонту пішохідного мосту на Гостомельському шосе, неподалік проспекту Маршала Рокоссовського.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Що відомо про міст та ремонт

Міст, зведений у 2004 році, за роки експлуатації зазнав суттєвих ушкоджень, які впливають на його надійність та довговічність.

Зокрема, зафіксовано руйнування бетонного покриття з оголенням та корозією арматури на балках і опорах, а також пошкодження настилу й сходових конструкцій.

Як зазначають у КП "Київавтошляхміст", орієнтовна тривалість розроблення проєкту – до 6 місяців. У межах проєктної документації заплановано передбачити:

ремонт опор;

ремонт прогонових будов;

оновлення мостового полотна та сходів.

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 9 травня 2025 року.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.

Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках.