Парковий міст у Києві: грант Литви допоможе створити безбар’єрний простір

У Києві в парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі зведуть новий пішохідний міст за грантові кошти Вільнюса. Проєкт реалізується в рамках партнерства столиць України та Литви та стане символом дружби та підтримки української столиці під час війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про новий пішохідний міст

У столиці побудують новий пішохідний міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Проєкт реалізують у межах партнерства між Києвом та Вільнюсом за підтримки мерів обох столиць - Віталія Кличка та Валдаса Бенкунскаса. Будівництво фінансується коштом міської ради Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки.

У лютому Київрада затвердила договір партнерської допомоги для будівництва мосту в південно-західній частині парку. Новий міст пролягатиме через існуючу заводь і буде зведений за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея проєкту виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни.

"Литва з перших днів повномасштабного вторгнення є одним із найближчих союзників України, надаючи допомогу зброєю, технікою, енергетичним обладнанням та гуманітарними проєктами. Міст дружби в Києві - це спільна ініціатива наших міст і символ підтримки столиці від Вільнюса, що підкреслює міцність партнерства між нашими країнами", - зазначив Валентин Мондриївський.

Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. Під час розробки концепції змін було проведено три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями.

За словами Мондриївського, проєкт має також важливу соціальну складову. "Міст реалізується за грантові кошти литовської сторони. Для киян це передусім створення комфортного простору для прогулянок і відпочинку. Під час війни такі місця допомагають відновлювати емоційну рівновагу та підтримувати психологічну стійкість. Крім того, благоустрій території передбачає принципи безбар’єрності, щоб простір був доступний для всіх", - додав він.

