ЄСВ 2026: ставки, порядок сплати та звітність – все, що потрібно знати

Експерти порталу "Головбух" наголошують, що ставка ЄСВ у 2026 році залишається одним із ключових орієнтирів для бізнесу. Від неї залежить навантаження на фонд оплати праці, суми обов’язкових платежів та мінімальні внески для ФОП. З огляду на нову мінімальну зарплату на 2026 рік бухгалтерам важливо розуміти базу нарахування, строки сплати й оновлені правила об’єднаної звітності, щоб уникнути штрафів і непорозумінь з податковою.

Актуальні ставки ЄСВ на 2026 рік (для роботодавців та ФОП)

У 2026 році базова ставка ЄСВ не змінюється і становить 22% для всіх роботодавців: підприємств, установ, ФОП із найманими працівниками. Для працівників з інвалідністю застосовують ставку 8,41%, якщо роботодавець має підтверджувальний статус і працює відповідно до чинної пільги. Добровільні платники ЄСВ також сплачують внески з розрахунку 22% на визначену ними базу, але не нижчу за мінімальну.

Для ФОП усіх груп ставка також становить 22%, але вони розраховують внесок не від фактичного доходу, а від фіксованої мінімальної бази. Якщо платник обирає добровільну участь у системі соцстраху, він сам визначає базу, але в межах мінімального та максимального порогів, установлених законом.

Мінімальна та максимальна база нарахування ЄСВ (з прив’язкою до МЗП 2026)

Оскільки ЄСВ розраховують від мінімальної зарплати, саме її зростання у 2026 році впливає на обов’язковий мінімальний внесок. Мінімальна база для нарахування — розмір мінімальної зарплати, а мінімальний внесок — 22% від цієї суми. Максимальна база — це п’ятнадцять розмірів МЗП. Якщо фактична зарплата працівника перевищує максимальну межу, ЄСВ нараховують лише в межах встановленого ліміту. Для ФОП мінімальний внесок визначають так само, оскільки вони сплачують ЄСВ не від чистого доходу, а від встановленої законом бази.

Порядок та строки сплати ЄСВ

ЄСВ сплачують щомісяця, не пізніше 20 числа наступного місяця. Для роботодавців граничний строк однаковий і в разі виплати зарплати, і при нарахуванні лікарняних чи відпускних. Якщо виплата здійснюється кілька разів на місяць, ЄСВ все одно перераховується в один строк. У разі затримки нараховують штраф та пеню, а за несвоєчасну сплату можливе відкриття податкового боргу з подальшими заходами стягнення. ФОП сплачують ЄСВ поквартально або річним платежем, але не пізніше встановленого законом строку. Якщо ФОП має найманих працівників, він сплачує ЄСВ окремо: і за них щомісячно, і за себе за загальними правилами.

Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ: правила подання

У 2026 році діє об’єднана звітність із ЄСВ, ПДФО та військового збору. Її подають щокварталу, але з розбивкою помісячно. У складі звіту — додатки щодо ЄСВ, інформація про доходи працівників, про утриманий ПДФО та ВЗ, а також уточнення у разі виявлення помилок. Звіт подають до податкової в електронному вигляді через Е-кабінет або за допомогою сертифікованих програм. Несвоєчасне подання тягне за собою штрафи за кожний окремий додаток, а виправлення помилок потребує подання уточнюючого звіту з відповідними позначками. У 2026 році механізм подання залишиться незмінним, але бухгалтеру важливо стежити за оновленнями форм.

Особливості для ФОП (сплата "за себе", звільнення від сплати)

ФОП на всіх групах єдиного податку сплачують ЄСВ "за себе" незалежно від доходу. Мінімальний розмір внеску визначають так само, як і роботодавці, — 22% від мінімальної зарплати 2026 року. Звільняються від сплати: пенсіонери за віком, особи з інвалідністю за певних умов, а також ФОП, які одночасно працюють за трудовим договором і роботодавець сплачує за них ЄСВ із повної мінімальної бази. Такі платники мають право не сплачувати внесок "за себе" за відповідні періоди, але можуть робити це добровільно, щоб сформувати страховий стаж. ФОП на загальній системі, крім внеску "за себе", зобов’язані сплачувати ЄСВ і з доходу найманих працівників, якщо вони є.