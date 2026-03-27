Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удобство и прозрачность контроля: ГНС и Минцифры внедряют налоговые сервисы в "Дії" для бизнеса

ГНСУ
Новые цифровые инструменты ДПС упростят работу предпринимателям / ДПСУ

Государственная налоговая служба совместно с Минцифры готовит запуск ряда новых налоговых сервисов в приложении "Дія". Среди них – подача деклараций, уплата налогов онлайн, получение налогового уведомления-решения и проверка объекта налогообложения

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессцентр Государственной налоговой службы.

Налоги в "Дії"

И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что запрос на развитие цифровых инструментов достаточно велик.

"Проект, над которым активно работаем вместе с Минцифры, - налоги в "Дії". И уже в ближайшее время планируем запустить первые услуги. Это возможность подать декларацию о доходах, уплатить налоги в один клик, получить налоговое уведомление-решение, сделать сверку относительно объекта налогообложения и т.п. Карнаух.

В ходе встречи с бизнесом обсуждались вопросы блокирования налоговых накладных, отнесения предприятий к рисковым категориям, дробления бизнеса и модернизации упрощенной системы налогообложения. Кроме того, предпринимателей интересовал вопрос лицензирования биоэтанола.

Особое внимание было уделено налоговым проверкам. И. о. главы ГНС Леся Карнаух сообщила, что с момента введения моратория количество фактических проверок уменьшилось на 25% по сравнению с июнем и июлем 2025 года.

"Тотальный контроль - не наша цель. Проверки проводятся только там, где есть реальные риски. Мы активно внедряем рискоориентированный подход. Мораторий не означает отсутствие контроля, он гарантирует, что он будет точным и обоснованным", - подчеркнула Леся Карнаух.

Напомним, в январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.

Автор:
Ольга Опенько