Удобство и прозрачность контроля: ГНС и Минцифры внедряют налоговые сервисы в "Дії" для бизнеса

Государственная налоговая служба совместно с Минцифры готовит запуск ряда новых налоговых сервисов в приложении "Дія". Среди них – подача деклараций, уплата налогов онлайн, получение налогового уведомления-решения и проверка объекта налогообложения

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессцентр Государственной налоговой службы.

Налоги в "Дії"

И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что запрос на развитие цифровых инструментов достаточно велик.

"Проект, над которым активно работаем вместе с Минцифры, - налоги в "Дії". И уже в ближайшее время планируем запустить первые услуги. Это возможность подать декларацию о доходах, уплатить налоги в один клик, получить налоговое уведомление-решение, сделать сверку относительно объекта налогообложения и т.п. Карнаух.

В ходе встречи с бизнесом обсуждались вопросы блокирования налоговых накладных, отнесения предприятий к рисковым категориям, дробления бизнеса и модернизации упрощенной системы налогообложения. Кроме того, предпринимателей интересовал вопрос лицензирования биоэтанола.

Особое внимание было уделено налоговым проверкам. И. о. главы ГНС Леся Карнаух сообщила, что с момента введения моратория количество фактических проверок уменьшилось на 25% по сравнению с июнем и июлем 2025 года.

"Тотальный контроль - не наша цель. Проверки проводятся только там, где есть реальные риски. Мы активно внедряем рискоориентированный подход. Мораторий не означает отсутствие контроля, он гарантирует, что он будет точным и обоснованным", - подчеркнула Леся Карнаух.

Напомним, в январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.