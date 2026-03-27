Удобство и прозрачность контроля: ГНС и Минцифры внедряют налоговые сервисы в "Дії" для бизнеса
Государственная налоговая служба совместно с Минцифры готовит запуск ряда новых налоговых сервисов в приложении "Дія". Среди них – подача деклараций, уплата налогов онлайн, получение налогового уведомления-решения и проверка объекта налогообложения
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессцентр Государственной налоговой службы.
Налоги в "Дії"
И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что запрос на развитие цифровых инструментов достаточно велик.
"Проект, над которым активно работаем вместе с Минцифры, - налоги в "Дії". И уже в ближайшее время планируем запустить первые услуги. Это возможность подать декларацию о доходах, уплатить налоги в один клик, получить налоговое уведомление-решение, сделать сверку относительно объекта налогообложения и т.п. Карнаух.
В ходе встречи с бизнесом обсуждались вопросы блокирования налоговых накладных, отнесения предприятий к рисковым категориям, дробления бизнеса и модернизации упрощенной системы налогообложения. Кроме того, предпринимателей интересовал вопрос лицензирования биоэтанола.
Особое внимание было уделено налоговым проверкам. И. о. главы ГНС Леся Карнаух сообщила, что с момента введения моратория количество фактических проверок уменьшилось на 25% по сравнению с июнем и июлем 2025 года.
"Тотальный контроль - не наша цель. Проверки проводятся только там, где есть реальные риски. Мы активно внедряем рискоориентированный подход. Мораторий не означает отсутствие контроля, он гарантирует, что он будет точным и обоснованным", - подчеркнула Леся Карнаух.
Напомним, в январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.