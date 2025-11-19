61% новых ФЛП в этом году открыли женщины: в каких сферах создают бизнес

Более 153 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2025 года в Украине. Это 61% от общего количества вновь созданных ФЛП в этом году. Больше бизнесов зарегистрировали женщины в столице, на Днепропетровщине и Киевщине. Среди сфер женского предпринимательства лидируют торговля, образование и красота.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 153 413 новых ФЛП зарегистрировали женщины - это 61% всех новых регистраций. К сравнению, еще в 2021 году доля женщин составляла 51%.

География женского предпринимательства

По данным аналитиков, каждый восьмой женский бизнес был открыт в столице – 20 286 ФЛП. Следуют Днепропетровщина с 15 129 регистрациями, Киевщина (11 846), Одесщина (11 647) и Львовщина (11 274).

Наивысшую часть женщин среди новых предпринимателей имеют Сумщина, Полтавщина и Одесщина: по 63%. Ни в одном регионе мужчины так и не смогли опередить женщин по количеству новых бизнесов.

Чаще всего женщины создают бизнес в сфере торговли, образования и бьюти-индустрии.

В "Опендатаботе" констатируют, что каждый третий новый женский бизнес отрывается в сфере розничной торговли - 49,7 тысячи. Популярны также индивидуальные услуги (11,1 тыс.), оптовая торговля (10,7 тыс.), образование (10 тыс.) и бизнесы в сфере питания (8,8 тыс.).

В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерской, студии ухода.

Дамы также доминируют в сфере социальной помощи, образования, медицины, консалтинга и пищевом производстве.

Аналитики отмечают, что иностранки также активно регистрируют ФЛП в Украине. Больше всего ФЛП зарегистрировали гражданки России (175), Молдовы (68), Армении (50) и Азербайджана (49).

По данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.

Благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процесс регистрации, внесение изменений и закрытие ФЛП. За время работы сервиса более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП онлайн.