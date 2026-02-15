Запланована подія 2

Служба зайнятості пропонує понад тисячу вакансій з житлом і зарплатою до 120 тис. грн

Служба зайнятості пропонує понад тисячу вакансій з житлом / Freepik

У перший місяць 2026 року Служба зайнятості пропонувала клієнтам понад 1000 вакансій, де окрім достойної заробітної плати роботодавець забезпечував житло. До кінця місяця таких пропозицій залишалося майже 800.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служби зайнятості.

На Єдиному порталі вакансій окремо можна обрати роботу з житлом, при цьому мова йде про високі зарплати — до 120 тис. грн на місяць. У переліку вакансій — лікарі, кухарі, інженери, слюсарі, водії та вантажники.

Найбільше пропозицій з житлом з’являлося у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській та Львівській областях. За місяць Служба зайнятості шукала людей на такі умови праці 1055 разів, а найбільший показник працевлаштованих за цими вакансіями зафіксований у Дніпропетровському обласному центрі зайнятості.

Окремо Служба зайнятості співпрацює з підприємцями для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, меблеве виробництво на Закарпатті поповнилося тридцятьма новими працівниками за підтримки Донецького та Закарпатського центрів зайнятості.

Зазначається, що такий формат дозволяє українцям із зон бойових дій не лише отримати роботу та навчання, а й безпечне житло та додаткову матеріальну підтримку. Інформацію про вакансії з житлом можна знайти на Єдиному порталі вакансій або у найближчому центрі зайнятості.

Нагадаємо, новий проєкт Трудового кодексу України, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради 7 січня 2026 року, встановлює прозорі правила для гнучких форматів зайнятості, включно з дистанційною, надомною, сезонною та проєктною роботою.

Автор:
Тетяна Гойденко