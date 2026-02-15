Служба занятости предлагает более тысячи вакансий с жильем и зарплатой до 120 тыс. грн

В первый месяц 2026 г. Служба занятости предлагала клиентам более 1000 вакансий, где кроме достойной заработной платы работодатель обеспечивал жилье. До конца месяца таких предложений оставалось около 800.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Службы занятости.

На Едином портале вакансий отдельно можно выбрать работу с жильем, при этом идет речь о высоких зарплатах — до 120 тыс. грн в месяц. В перечне вакансий врачи, повара, инженеры, слесари, водители и грузчики.

Наибольшее количество предложений с жильем появлялось в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях. В месяц Служба занятости искала людей на такие условия труда 1055 раз, а наибольший показатель трудоустроенных по этим вакансиям зафиксирован в Днепропетровском областном центре занятости.

Отдельно служба занятости сотрудничает с предпринимателями для трудоустройства внутренне перемещенных лиц. К примеру, мебельное производство на Закарпатье пополнилось тридцатью новыми работниками при поддержке Донецкого и Закарпатского центров занятости.

Отмечается, что такой формат позволяет украинцам из зон боевых действий получить не только работу и обучение, но и безопасное жилье и дополнительную материальную поддержку. Информацию о вакансиях с жильем можно найти на Едином портале вакансий или в ближайшем центре занятости.

Напомним, новый проект Трудового кодекса Украины, подан Кабинетом министров в Верховную Раду 7 января 2026 года устанавливает прозрачные правила для гибких форматов занятости, включая дистанционную, надомную, сезонную и проектную работу.